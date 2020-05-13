Tatar, Özersay ve Pilli federasyonlarla görüştü

Bakanlar Kurulunun 18 Mayıs'tan itibaren sporda bireysel antrenmanlara şartlı olarak izin vermesi üzerine devlet yetkilileri spor konusunda hareketlendiler.

Başbakan Ersin Tatar, Dışışleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün saat 14:00'te spor federasyonları başkanları ile bir araya gelerek, federasyonların spor açılımları konusunda yapılabilecekler hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu haricindeki diğer federasyon başkan veya temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıya Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ile Spor Dairesi yetkilileri de katıldılar.