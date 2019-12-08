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Tatar, Kickboksçuları kabul etti

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Tatar, Kickboksçuları kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel ve sporcuları kabul etti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, 15-19 Ekim tarihleri arasında, İrlanda Cumhuriyeti’nin Cork şehrinde düzenlenen  Dünya Kickboks Şampiyonasına 25 ülkeden yaklaşık 700 civarında sporcunun katıldığını ve milli takımı sporcularının 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandığını söyledi. 

Demirel, ambargolar altında ezilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Point Fighting, K-1 Light ve Muay Thai disiplinlerinde böylesi başarıyla dönmenin kendilerini çok gururlandırdığını belirtti. 

Başbakan Ersin Tatar da yaptığı konuşmada, böyle bir başarı ile buralara gelmelerinden dolayı herkesi tebrik etti. 

Gençlere sahip çıkılması gerektiğine belirten Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıtmasının önemine vurgu yaptı.

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