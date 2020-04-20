Tatar: Federasyonlara katkı yapılacak

BaşbakanErsin Tatar, korona virus salgını sebebiyle faaliyetlerini durduran spor federasyonlarına yapılacak olan katkı için gerekli talimatları verdiğini açıkladı

BaşbakanErsin Tatar, koronavirüs salgını sebebiyle faaliyetlerini durduran spor federasyonlarına yapılacak olan katkı konusunda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamaları şöyle:

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana’nın açıkladığı gibi federasyonlara yapılacak olan katkı konusunda çalışmalarımız sürüyor.

Ben bu konuda gerekli talimatları verdim. Spor fonundaki maddi birikim kesintili de olsa spor için kullanılacak. Bunun için de kısa sure içerisinde federasyonlara gerekli ödemelerin yapılacağını düşünüyorum.

Dış temas önceliğimizdir. Bireysel olarak yurt dışında yarışan sporcularımıza katkı da koyuyorduk. Ama mevcut durumda dış temas mümkün değildir. Bu nedenle de

Korona öncesi ve sonrası sporda da olacak ve kendi değerlerimize sarılacağız.

Sporun önemi bu süreçte daha iyi anlaşıldı. İnsanın sağlıklı olması için spor yapması önemlidir. Yeni hayat tarzımızda spor öncelikli olacaktır.”