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Taşkınköy Spor Kulübü'ne anlamlı hediye

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Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Mehmet Küçük Taşkınköy Spor Kulübünü ziyaret ederek, Taşkınköy Spor Kulübü başkanı Ahmet Ersöz, asbaşkan Cemal Batunlu ve Sportif İşler Sorumlusu Hasan Çıdamlı ile bir araya gelirken, kulübe Dr. Fazıl Küçük portresi ve Dr. Fazıl Küçük'ün hayat öyküsünü anlatan kitabı hediye etti

Taşkınköy Spor Kulübü'ne anlamlı hediye
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Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Dr. Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük dün Taşkınköy Spor Kulübünü ziyaret etti.

Taşkınköy Spor Kulübü başkanı Ahmet Ersöz, asbaşkan Cemal Batunlu ve Sportif İşler Sorumlusu Hasan Çıdamlı ile bir araya gelen Mehmet Küçük, Taşkınköy Spor Kulübü’ne, Dr. Fazıl Küçük portresi ve Dr. Fazıl Küçük'ün  el yazısından derlenen hayat öyküsünü anlatan kitabı hediye etti.

Ziyaretle ilgili olarak Taşkınköy Spor Kulübü başkanı Ahmet Ersöz, şu açıklamayı yaptı:

"Kıbrıs Türk toplumunun unutulmaz lideri Merhum Dr. Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük'ü Taşkınköy Spor Kulübümüzde ağırladık.

Güzel portreleri haricinde onun el yazısından derlenen hayat öyküsünü anlatan kitabı da imzalayarak bizlere takdim etti. Dr Küçük'ü tekrardan saygıyla, özlemle anarız."

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