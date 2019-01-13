Tarık Çamdal’a üç kulüpten ret

Galatasaray'da ayrılığını yılan hikayesine dönen Tarık Çamdal ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, önerildiği üç Süper Lig kulübünden olumsuz yanıt aldı. Sarı-Kırmızılı takım ise sözleşmesini fesh etmek için Tarık'a yarım sezonluk maaşını önerdi

2014 yılında 4 milyon 750 bin Euro karşılığında Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal performansı ile büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. 5 yıllık sözleşme imzalanan 27 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılı takımda geçirdiği her sezon büyük tartışma konusu oldu.

Son olarak Fatih Terim tarafından bu sezon başında kadro dışı bırakılan oyuncu takım bulamadığı için Galatasaray'dan maaş almaya devam ediyor. Bu sezon ki maaşı 1 milyon 600 bin Euro olan Tarık ile ilgili devre arası transfer döneminde yeni bir gelişme ortaya çıktı.

3 KULÜP TARIK'I İSTEMEDİ...

Fatih Terim'in "kendine takım bul" dediği Tarık, menajerleri tarafından Çaykur Rizespo, Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor'a teklif edildi. Ancak üç kulüpte Tarık Çamdal'ı istemedi. Tarık kulüp aramaya devam ediyor.

GALATASARAY'A ŞOK CEVAP!

Sarı-Kırmızılı takım uzun süredir gönderemediği oyuncuya bu sezon ki maaşının yarısı olan "800 bin Euro'yu verelim sözleşmeni fesh et" teklifinde bulundu ancak Tarık bu teklifi de kabul etmedi.

5 yıllık maliyeti 11 milyon 705 bin Euro

Tarık Çamdal devre arasında da Galatasaray'dan ayrılmazsa 5 yıllık toplam maliyeti bonuslar ve maç başları hariç 11 milyon 705 bin Euro olacak.