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Tarihi maç, kadın Sapmillerin

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Tarihi maç, kadın Sapmillerin
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Bağımsız Futbol Federasyonlar Birliği (CONIFA) çatısı altında oynanan ilk kadın milli maçında gülen taraf Sapmi Kadın takımı oldu oldu. Mete Adanır Stadı’nda dün gece oynanan maçta Sapmi Kadın Milli Takımı, millilerimiz karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı.

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