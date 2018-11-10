Tarihi maç, kadın Sapmillerin

Bağımsız Futbol Federasyonlar Birliği (CONIFA) çatısı altında oynanan ilk kadın milli maçında gülen taraf Sapmi Kadın takımı oldu oldu. Mete Adanır Stadı’nda dün gece oynanan maçta Sapmi Kadın Milli Takımı, millilerimiz karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.