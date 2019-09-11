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Tamer temaslarına başladı

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Türkiye Üniversite Sporları (TÜSF) başkanı Prof Dr Kemal Tamer temaslarına başlarken, Başbakan Ersin Tatar, Tamer ve heyetini kabul ederek görüştü

Tamer temaslarına başladı
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İbrahim ÖZSOY

KKTC Üniversite Sporları Federasyonunun davetlisi olarak ülkeye gelen Türkiye Üniversite Sporları (TÜSF) başkanı Prof Dr Kemal Tamer temaslarına başladı.

Çeşitli temaslarda bulunmak için ülkeye gelen Prof Dr Kemal Tamer ve heyeti, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu başkanı Hüseyin Kınacı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.

Prof Dr Kemal Tamer ve heyeti, Başbakan Ersin Tatar ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan'ı da ziyaret etti.

Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı açıklamada, KKTC’nin büyük bir gelişim ve değişim içerisinde olduğunu dile getirerek, spor alanında da çok başarılı sporcuların yetiştiğine işaret etti. Dostluk kardeşlik evrensel kaynaşma gibi kavramları Güney komşularımız hala görmezden geliyor” diyen Tatar, hiçbir ülkenin kendileriyle sorunu olmadığını ancak Güney yönetiminin bu temaslara engel olmasını anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.

Kıbrıs’ta 2 halk olduğunun tüm dünya tarafından bilindiğini, son dönemde üniversitelerin de gayretleriyle çeşitli alanlarda olumlu adımlar atıldığını anlatan Tatar, bu mücadelede kendilerine destek olunmasından mutluluk duyduğunu ve münasebetlerin daha da artmasını umduğunu belirtti.

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