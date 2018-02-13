Talisca için bonservis kutusu yaptı

Beşiktaş'ın Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Talisca için taraftarlar boş durmuyor.

Brezilyalı oyuncu ligin ikinci yarısında çıktığı 4 maçta 6 gol atarak dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Beşiktaş kulübü yöneticileri Talisca'nın bonservisini almak için yoğun çaba harcarken taraftarlar da yıldız orta saha için ilginç girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Oyuncunun alınmasını isteyen Beşiktaşlı bir esnaf, 'Talisca Bonservis Kutusu' yaparak toplanan parayı kulübe göndereceğini açıkladı.

Daha önce de sosyal medya üzerinden taraftarlar harekete geçmişti. Bir taraftar Talisca için kulübün hesabına 50 TL yatırmıştı.