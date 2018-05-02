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Talisca, Beşiktaş'ta kalmak istemiyor

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Portekiz basınından A Bola'nın iddiasına göre Talisca, Beşiktaş gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alamazsa takımda kalmayı düşünmüyor

Talisca, Beşiktaş'ta kalmak istemiyor
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Çok sayıda kulübün peşinde olduğu Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalırsa Beşiktaş'ta oynamayı düşünmüyor. Galatasaray derbisinin ardından 4. sıraya gerileyen ve bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Beşiktaş, Başakşehir'in de 3 puan gerisinde ve Başakşehir'e karşı ikili averajda da geride. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmesi için ilk 2'de olması gerek ama bunun için de ilk 2 sıradaki rakiplerinin son 3 haftada iki kez puan kaybı yaşaması gerekiyor. Bu ihtimalin oldukça düşük olması da Talisca'nın Beşiktaş ile gelecek planlarını gözden geçirmesine neden oluyor.

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