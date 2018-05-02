Talisca, Beşiktaş'ta kalmak istemiyor

Portekiz basınından A Bola'nın iddiasına göre Talisca, Beşiktaş gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alamazsa takımda kalmayı düşünmüyor

Çok sayıda kulübün peşinde olduğu Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalırsa Beşiktaş'ta oynamayı düşünmüyor. Galatasaray derbisinin ardından 4. sıraya gerileyen ve bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Beşiktaş, Başakşehir'in de 3 puan gerisinde ve Başakşehir'e karşı ikili averajda da geride. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmesi için ilk 2'de olması gerek ama bunun için de ilk 2 sıradaki rakiplerinin son 3 haftada iki kez puan kaybı yaşaması gerekiyor. Bu ihtimalin oldukça düşük olması da Talisca'nın Beşiktaş ile gelecek planlarını gözden geçirmesine neden oluyor.