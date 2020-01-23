Talihliler hediyelerini aldılar

KKTC Kickboks Federasyonu’nun 15 Kasım Cumhuriyet Piyangosu talihlileri belirlendi

KKTC Kickboks Federasyonu, 15 Kasım Cumhuriyet Piyangosu çekilişi talihlileri, 15 Kasım 2019 tarihinde noter huzurunda yapılan çekiliş sonunda belirlendi.

KKTC Kickboks Federasyonu, 15 Kasım Cumhuriyet Piyangosu çekilişi talihlileri 15 Kasım 2019 tarihinde noter huzurunda yapılan çekiliş sonunda belirlendi. 0463 numaralı bilete isabet eden 1 adet sharp marka televizyon bilet sahibi Hacı Murat KULAK’a ve 0281 numaralı bilete isabet eden 1 adet tost makinesi bilet sahibi Hüseyin TUR’a, Federasyon yetkilileri tarafından teslim edildi