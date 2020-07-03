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Taiwo, Katokopia’ya imzayı attı

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Menajerliğini Tekin Birinci’nin yaptığı Nijeryalı yıldız Taye Taiwo’yu adaya getiren Doksa Katokopia (Zümrütköy), yıldız futbolcu ile resmi anlaşmayı imzaladı

Taiwo, Katokopia’ya imzayı attı

Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs Liginde beyaz sezon ilan edilip küme düşmenin kaldırılmasıyla ligde kalan Doksa Katokopia, gelecek sezon düşme korkusu yaşamamak adına güçlü bir kadro kurmak için transferlere başladı.

Menajerliğini Tekin Birinci’nin yaptığı 35 yaşındaki Nijeryalı yıldız Taye Taiwo’yu adaya getiren Doksa Katokopia yıldız futbolcu ile resmi anlaşmayı imzaladı. Taiwo, Tekin Birinci eşliğinde yeşil beyazlı Doksa Katokopia formasını giydi.

Taiwo kariyerinde İtalyan devi Milan ve Fransa’nın ekol takımlarından Marsilya’da da forma giymiş ve Dünya Kupasında da NijeryaMilli Takımı ile birlikte yer almıştı.
 

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