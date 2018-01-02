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Taffarel, Galatasaray'a dönüyor

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Claudio Taffarel yeniden Galatasaray'a dönüyor. Fatih Terim'in teknik ekibinde görmek istediği Brezilyalı antrenör, Antalya kampına katılacak

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Taffarel, Galatasaray'a dönüyor
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Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda Claudio Taffarel ile anlaşma sağladı. Brezilyalı antrenörün, birkaç gün gecikmeli olarak Galatasaray'ın Antalya kampına katılması bekleniyor.

Taffarel, 2011-2012 sezonunda Fatih Terim'in takımın başına gelmesinin ardından kaleci antrenörü olarak teknik ekibe katılmıştı. 

2014 yılında Brezilya Milli Takımı'ndan da kaleci antrenörlüğü için teklif alan Taffarel, görevi kabul etmiş ve iki görevi birden sürdürmüştü.

Brezilyalı antrenör, 2015 - 2016 sezonunun ardından ise Galatasaray'daki görevinden ayrılmıştı.

Claudio Taffarel, daha önce olduğu gibi hem Brezilya Milli Takımı'nda hem de Galatasaray'da görev yapacak.  

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