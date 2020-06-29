Taekwondo ve Karatede terfi edenler belirlendi

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından düzenlenen 117. Taekwondo, 65. Karate renkli kuşak sınavları yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından düzenlenen 117. Taekwondo, 65. Karate kuşak sınavları yapıldı.

Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan sınavlar teknik komite, imtihan komitesi,ve hakem komitesi temsilcileri Siyah kuşaklı hocalar tarafından yapıldı. Terfi edenler kuşaklarını 2 Temmuz Perşembe günü saat 17.00 de Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılacak olan törende alacak.

8.Gıp Sarı Kuşak KazananlarBerat Paslıoğlu, Esad Paslıoğlu, İsmet Büyüktosun, RodılAgit Yenice, Cemre Su Karagöz

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak KazananlarDoruk Türkmen, Yusuf Seyhan Şen

6.Gıp Yeşil Kuşak KazananlarMervan Bayrakçı, Sinan Tüfekçi, Ömer Faruk Solak, Pars Şahin, Mehmet Alexandru Armutçu

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak KazananlarAhmet Solak, Zeynep Zorlu

4.Gıp Mavi Kuşak KazananlarMasal Akarpınar, Özkay Ramiz, Su Ayza Şahin, FatemehGhaderiZefrehei, Mirsad Toprak, Mara Armutçu, Sevda Şahin

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak KazananlarZahraGhaderiZefrehei, Zeynep Kuday, Elif Ferda Yüksel

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar Murat Berk Bucak, Şakir Yağızsoy

1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak KazananlarArda Akın Altuntaş

KARATE

6.Kyu Turuncu Kuşak KazananlarTimur Şimşek, Simirna Erk, Rafailİbrahimov, OlexDidukh, Samir Şimşek, OlexsandrDidukh, Ali Arda Tosun

5. Kyu Yeşil Kuşak KazananlarAziz Kamalov, MikhailKhomyshin, GlebYurchenko, NikitaYakush, Alexander Molodtsov