banner237
Her Diliminde Bin Şifa
Her Diliminde Bin Şifa
29 0
Mitolojik Efsaneler - 1
Mitolojik Efsaneler - 1
26 0
 
“Doğada ne ararsanız bulunur”
“Doğada ne ararsanız bulunur”
20 0
Masal üç yaşında
Masal üç yaşında
77 0
Çocuklara yeni yıl sürprizi
Çocuklara yeni yıl sürprizi
14 0
Başkentin göbeğinde balçık tarlası
Başkentin göbeğinde balçık tarlası
187 0
Basketbolda beşinci hafta heyecanı başlıyor
Basketbolda beşinci hafta heyecanı başlıyor
25 0
banner82

Taçoy, Londra’da sahaya indi

banner27

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Londra’da Londra Türk Ligi futbolcu ve yöneticileriyle sahalarda buluştu

banner210
Taçoy, Londra’da sahaya indi
banner215

KKTC’nin ana muhalefet Partisi UBP’nin Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Londra’da Türk Ligi futbolcu ve yöneticileriyle sahalarda buluştu.

KKTC’nin ana muhalefet Partisi UBP’nin Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Londra’da Türk Ligi futbolcu ve yöneticileriyle sahalarda buluştu. Bazı temaslarda bulunmak için gelen Hasan Taçoy, geçtiğimiz Pazar günü Türk Ligi takımlarının karşılaşmalarını izledi. Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı ile birlikte Dumlupınar ve Mehmetçik’in Londra kupalarında oynadığı maçları takip eden UBP Genel Sekreteri, öğleden sonra da TTFF Kupası birinci tur maçı için Yeni Boğaziçi-Gaziantepspor karşılaşmasındaydı.

Hasan Taçoy, gençlerimizin Londra’da sportif mücadelelerinin her zaman yanlarında olduğunu, TTFF’nin de bu konuda önemli rol oynadığına işaret etti. Taçoy, Londra’daki gençlerin mücadelelerinin yanında olduklarını da vurguladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.