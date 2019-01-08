Taçoy, Londra’da sahaya indi

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Londra’da Londra Türk Ligi futbolcu ve yöneticileriyle sahalarda buluştu

KKTC’nin ana muhalefet Partisi UBP’nin Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Londra’da Türk Ligi futbolcu ve yöneticileriyle sahalarda buluştu.

KKTC’nin ana muhalefet Partisi UBP’nin Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Londra’da Türk Ligi futbolcu ve yöneticileriyle sahalarda buluştu. Bazı temaslarda bulunmak için gelen Hasan Taçoy, geçtiğimiz Pazar günü Türk Ligi takımlarının karşılaşmalarını izledi. Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı ile birlikte Dumlupınar ve Mehmetçik’in Londra kupalarında oynadığı maçları takip eden UBP Genel Sekreteri, öğleden sonra da TTFF Kupası birinci tur maçı için Yeni Boğaziçi-Gaziantepspor karşılaşmasındaydı.

Hasan Taçoy, gençlerimizin Londra’da sportif mücadelelerinin her zaman yanlarında olduğunu, TTFF’nin de bu konuda önemli rol oynadığına işaret etti. Taçoy, Londra’daki gençlerin mücadelelerinin yanında olduklarını da vurguladı.