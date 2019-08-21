Tabak: Devam etme düşüncesindeyim

Doğancı’da, başkan Cemal Tabak, başkanlığı bırakma kararından geri adım atarken, başkanlığa devam etme düşüncesinde olduğunu ve lige de katılacaklarını açıkladı

Birinci Lige girip girmeyeceği düne kadar belirsiz olan Doğancı’da, başkan Cemal Tabak, başkanlığı bırakma kararından geri adım atarken, istediği desteği bulması halinde başkanlığa devam etme düşüncesinde olduğunu ve lige de katılacaklarını açıkladı.

Lige de katılma kararı aldıklarını açıklayan Cemal Tabak, yaşanan gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Dün lige katılmayacağımızı bildirmek için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna geldim. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda yaptığım görüşmelerden sonra ise bu fikrimden vazgeçerek lige katılma kararı aldım.

Çünkü lige katılmadığımız takdirde, BTM Birinci Lige değil, BTM İkinci Lige düşecektik. Bu duruma göz yumamazdım. Sonuçta en alt lige düşecektik.

Doğancı’nın 4 lisanslı futbolcusu vardır. Lefke’den de 5 – 6 futbolcu alacağız. Birkaç transfer daha gerçekleştirip, teknik adamımızı da belirleyerek, sezona hazırlanacağız.

Genç takımımızı da oluşturuyoruz. Genç takımın başına da camiamızın içerisinden birini teknik adam yapacağız.”