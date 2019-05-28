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Sütcü, Akter’e teşekkür etti

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Sütcü, Akter’e teşekkür etti
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Basketbol Federasyonu Başkanı Mustafa Sütcü, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Aysu Basri Akter’i ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Akter kabulde yaptığı konuşmada, hem BRT olarak hem de BRTSPOR olarak Basketbola ve sporun diğer dallarına desteğimiz sürecek.”açıklamasını yaptı.

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütcü, “bu sezon BRTSPOR’un Basketbola yaptığı yayınların geniş kitleleler tarafından izlenmesinden dolayı bu ziyareti gerçekleştirdik.”dedi.

Sütcü, Akter’e, Basketbol Federasyonu’nun teşekkür plaketini sundu.

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