Süper Lig’in üstü de altı da kaynıyor

Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken, şampiyonluk ve ligden kalma yarışı büyük bir çekişme içinde devam ediyor. Şampiyonluk adayları arasında yalnızca Galatasaray 5'te 5 yapması durumunda şampiyonluk şansına sahip. Karabükspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği Süper Lig'de özellikle 7 takım ligden düşme korkusunu ciddi bir şekilde yaşıyor

Ligin zirvesinde 4 takım şampiyonluk iddasını sürdürüyor. Galatasaray son 5 haftaya 60 puanla lider girerken, yalnızca 1 puan gerisinde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir yer alıyor. Son haftalardaki çıkışıyla toparlanan Fenerbahçe de lider ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Süper Lig'de kalma yarışı ise çok daha fazla takımın mücadelesiyle sürüyor. Şu ana kadar yalnızca Kardemir Karabükspor'un ligden düşmesi kesinleşti. Son 5 haftada ortada duran 15 puan ve alt sıralardaki takımların birbirleri arasında oynayacakları maçlar da göz önüne alındığında, 38 puanla 10. sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'un altında yer alan takımlar çok ciddi bir şekilde düşme korkusunu yaşıyor.

Osmanlıspor 29 puanla 17., Atiker Konyaspor aynı puanla 16., Gençlerbirliği 30 puanla 15., Aytemiz Alanyaspor 32 puanla 14., Bursaspor 33 puanla 13., Teleset Mobilya Akhisarspor 34 puanla 12. ve Antalyaspor da 35 puanla 11. sırada yer alıyor.

GÖZLER SON DERBİDE

Ligde heyecan giderek yükselirken gözler şimdiden sezonun son derbisine çevrildi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında derbi, 31. haftada Türk Telekom Stadı'nda 29 Nisan'da oynanacak. Derbiyi kazanan takım, şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde edecek.

5'TE 5'LE YALNIZCA GALATASARAY ŞAMPİYON OLUYOR

Şampiyonluk yarışı veren takımlar içerisinde yalnızca lider Galatasaray tüm maçlarını kazanması halinde, diğer takımların oynayacağı karşılaşmalara bakmaksızın şampiyonluğa ulaşabilme şansına sahip.

Beşiktaş tüm maçlarını kazansa da ikili averajda gerisinde bulunduğu aynı puandaki Medipol Başakşehir'in puan kaybını beklemek zorunda.

Medipol Başakşehir'in ise tüm maçlarını kazansa da lider Galatasaray'ın bir maçta takılmasını beklemesi gerekiyor.

Fenerbahçe ise tüm maçlarını kazanarak sıralamada önünde yer alan 3 takımın da puan kaybını beklemek zorunda.

İKİLİ AVERAJ HESAPLARI

Galatasaray ile Beşiktaş'ın aralarında oynayacağı maç haricinde ligde dört takımın kendi arasındaki maçlar sona erdi ve ikili averajlarda durum netleşti.

Medipol Başakşehir, ikili averajda Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın önünde yer alıyor. Turuncu-lacivertliler, ligi iki takımdan biriyle aynı puanda bitirmesi halinde rakibinin üstünde yer alacak. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile aynı puanda kalması halinde averajda üstün taraf sarı-lacivertliler olacak.

Galatasaray dışında diğer rakipleriyle maçlarını tamamlayan Beşiktaş, ikili averajda Fenerbahçe'nin önünde, Medipol Başakşehir'in gerisinde yer alacak. Siyah-beyazlıların, Galatasaray ile ikili averaj durumunu ise 31. haftadaki derbi belirleyecek. Siyah-beyazlılar, ilk maçı 3-0 kazanmıştı.

Sezon içinde Galatasaray ile oynadığı iki maçta da Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ezeli rakibi ile ligi aynı puanda bitirmesi durumunda sıralamayı belirlemek için genel averaj devreye girecek.

İkili averajda Beşiktaş'ın gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in de önünde bulunuyor.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI VEREN TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI

Galatasaray: Aytemiz Alanyaspor (D), Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe (D).

Beşiktaş: Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray (D), Kayserispor, Osmanlıspor (D), Demir Grup Sivasspor.

Medipol Başakşehir: Kayserispor, Osmanlıspor (D), Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor (D), Kasımpaşa.

Fenerbahçe: Antalyaspor, Kasımpaşa (D), Bursaspor, Kardemir Karabükspor (D), Atiker Konyaspor.

ALT SIRALARDAKİ TAKIMLARIN ARALARINDAKİ MAÇLARI

Kardemir Karabükspor'un ardından ligden düşecek 2 takım son 5 haftadaki maçlar sonunda belli olacak.

Özellikle 7 takım bu korkuyu çok ciddi bir şekilde yaşıyor. Bu 7 takım arasında oynanacak maçlar da ligde kalma yarışını büyük ölçüde netleştirecek.

Antalyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor'un son 5 haftada aralarında oynayacakları karşılaşmalar ise şöyle:

30. hafta: Gençlerbirliği-Osmanlıspor

31. hafta: Bursaspor-Atiker Konyaspor

32. hafta: Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor

32. hafta: Gençlerbirliği-Antalyaspor

34. hafta: Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor

34. hafta: Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor

34. hafta: Gençlerbirliği-Bursaspor

LİGDE KALMA YARIŞI VEREN TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI

Antalyaspor: Fenerbahçe (D), Trabzonspor, Gençlerbirliği (D), Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor (D)

Teleset Mobilya Akhisarspor: Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor (D), Osmanlıspor

Bursaspor: Kardemir Karabükspor (D), Atiker Konyaspor, Fenerbahçe (D), Trabzonspor, Gençlerbirliği (D)

Aytemiz Alanyaspor: Galatasaray, Kayserispor (D), Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor (D), Antalyaspor

Gençlerbirliği: Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor (D), Antalyaspor, Kasımpaşa (D), Bursaspor

Atiker Konyaspor: Kasımpaşa, Bursaspor (D), Kardemir Karabükspor (D), Göztepe, Fenerbahçe (D)

Osmanlıspor: Gençlerbirliği (D), Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor (D), Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor (D)



Puan durumu

Süper Lig'de puan durumu şöyle: