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Süper Lig’in kalbi Kadıköy’de atacak

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında yarın derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek

Süper Lig’in kalbi Kadıköy’de atacak

Süper Lig'in son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için Galatasaray'ı yenmeyi hedefliyor. Son 6 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip ise hem Kadıköy'deki hasretini dindirmeyi hem de zirve yarışında yara almamayı istiyor. 

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

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