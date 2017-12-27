Süper Lig liderine kupada şok

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor evinde Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede bitiren Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.
Akın Çorap Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Diabang Dialiba, 65. dakikada Maurice Dale, 72. dakikada da (pen.) Dmytro Korkishko attı.
Medipol Başakşehir'in tek golü 75. dakikada Mevlüt Erdinç'ten geldi.
Bu sonuçla Giresunspor rövanş maçı öncesinde güçlü rakibine karşı avantaj sağladı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor evinde Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede bitiren Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.