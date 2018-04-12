“Süper Lig kulüplerinin tümü batakta”

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Erol Bedir, Türk futbol kulüplerinin yıllardır borç batağında olduğunu, Süper Lig kulüplerinin bu durumdan kurtulmasının tek yolunun Süper Lig AŞ'nin kurulması olduğunu savundu

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig Birliğinin (Süper Lig AŞ) acilen kurulması gerektiğini bildirdi.

Anadolu Spor Gazetecileri Derneğinden (ASGD) yapılan yazılı açıklamaya göre, ASGD Kayseri Şubesinin yönetim kurulu üyeleri, Kayserispor'u ziyaret ederek kulüp başkanı Erol Bedir ile bir araya geldi.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen ziyarette şube başkanı Yavuz Navruz, dernek faaliyetlerinden bahsedip, Kayserispor'a Avrupa kupaları yolunda başarılar diledi. Kulüp başkanı Erol Bedir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, derneklerin önemine değindi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı da olan Erol Bedir, Türk futbol kulüplerinin yıllardır borç batağında olduğunu, Süper Lig kulüplerinin bu durumdan kurtulmasının tek yolunun Süper Lig AŞ'nin kurulması olduğunu savundu.

Bedir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şu anda yapılması gereken tek şey Süper Lig AŞ. Finansal fair play ve diğer kuralların UEFA standartlarına getirilmesi şart. UEFA bizi zaman zaman organizasyonlara neden almıyor? 'Sen yalan söylüyorsun. Senin federasyonuna da güvenmiyorum. Ben inceledim olmuyor.' diyor. Biz kendi kendimizi denetleyememişiz, hep geçiştirilmişiz. Bütün bunların bir çatı altında toplanacağı Süper Lig Birliği acilen kurulmalı. Bu birliğin yasa tasarısını hazırladık ve Bakanımıza sunduk. Süper Lig Birliğinin sadece kurulması değil, yetkilendirilmesi, inisiyatif verilmesi ve acı reçetenin herkes tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Acı reçete nedir? UEFA'nın koymuş olduğu kuralları alıp getireceğiz. Süper Lig Birliğinin tepesine koyacağız. Başka çare yok. Şu anda Süper Lig takımlarının hepsi batakta. Eğer istediğimiz yasalar çıkarsa Süper Lig takımları birbirine kefil olacak. Naklen yayın gelirlerimizin 5 yıllığını, uygun bir yerlerden fon bulup kredilendireceğiz. Herkes belli bir oranda buradan para alacak. Borçlarımızı sıfırlayacağız. Ondan sonra da ayağımızı yorganımıza göre uzatarak işimize bakacağız."

Kayserispor'un 150 milyon lira civarında borcu olduğunu açıklayan Bedir, "Ortalama gelirimiz ise yıllık 85 milyon lira civarında. Bizim hesabımıza göre borçlu kulübün biraz üzerindeyiz. Bu bizim için kanser değil. Tabii bahsettiğimiz sistem kurulursa. Sistem kurulmazsa hiçbir şekilde kurtuluşumuz olmaz. Bütün kulüpler için bu durum maalesef böyle." ifadelerini kullandı.

Erol Bedir, Süper Lig kulüplerinin toplam borcunun yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğunu ve bunun yüzde 84,5'inin şampiyonluk yaşayan ekiplere ait olduğunu vurguladı.

"Bunların suçu ne? Şampiyonluk yaşamak mı?" diyen Bedir, "Halbuki borcun şampiyon olamayan kulüplerde olması lazım. Ama böylesine ilginç bir durum söz konusu. En ucuz kadro Kayserispor'da kuruldu. 13 milyon avroya kurulan bir takım. Ligin altıncısıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bedir, futbolculara ödenen paraların fazla olduğuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kayserispor'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye veya başka takımlara bakın. Bizde oynayan oyuncaların tamamına Katar ve Çin'den sonra en fazla parayı veriyoruz. Hollanda veya Almanya'da bir Türk oyuncusu 200 bin avroya oynuyor. Yüzde 54 vergi var. Dolayısıyla bunu çıkınca 100 bin avroya falan oynuyor. Biz 'Gel buraya bizde oyna.' dedik, '650 bin avro isterim, vergiler size ait.' dedi. Burayı köprüden önceki son çıkış olarak görüyorlar. Para kazanmak istiyorsan ya Çin ya Katar ya da Türkiye. 35 yaşındaki oyunculara 5 milyon avro imza parası, 5 milyon avro maaş veren kulüpler var. Sonuçta futbol öyle bir yere geliyor ki futbol olmaktan çıkıyor. 80 milyona hitap eden bir spor dalı olmaktan çıkıyor birtakım ekonomik oyunlar, ekonomik kazançlar, gelenin gidenin burayı kar pazarı olarak gördüğü bir ortama dönüşüyor. Buna kim müsaade ediyor? Şu anki sistem tabii ki."