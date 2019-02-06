Süper Lig'in kiralık yıldızları

Ekonomik olarak zor bir dönem geçiren Süper Lig'in '4 Büyükler'i, son yıllarda transferde kiralama yöntemini tercih ediyor. Bu sebeple kulüplerdeki geleceği net olmayan birçok kiralık futbolcu yer alıyor.
4 Büyükler'de kiralık olarak forma giyen futbolcuları listeledik:
BEŞİKTAŞ
Shinji Kagawa (B.Dortmund)
Adem Ljajic (Torino)
Loris Karius (Liverpool)
FENERBAHÇE
Yassine Benzia (Lille)
Andre Ayew (Swansea)
Victor Moses (Chelsea)
Islam Slimani (Leicester City)
GALATASARAY
Christian Luyindama (St. Liege)
Badou Ndiaye (Stoke City)
Henry Onyekuru (Everton)
Konstantinos Mitroglou (Marsilya)
Semih Kaya (Sparta Prag)
TRABZONSPOR
Caleb Ekuban (Leeds United)