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Süper Lig'in kiralık yıldızları

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Süper Lig kulüpleri, yaşadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle de son dönemde transferde kiralama yöntemini seçti. 4 büyüklerdeki kiralık futbolcuları listeledik

Süper Lig'in kiralık yıldızları
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Ekonomik olarak zor bir dönem geçiren Süper Lig'in '4 Büyükler'i, son yıllarda transferde kiralama yöntemini tercih ediyor. Bu sebeple kulüplerdeki geleceği net olmayan birçok kiralık futbolcu yer alıyor. 
4 Büyükler'de kiralık olarak forma giyen futbolcuları listeledik: 
BEŞİKTAŞ 

Shinji Kagawa (B.Dortmund)

Adem Ljajic (Torino)

Loris Karius (Liverpool)

FENERBAHÇE 

Yassine Benzia (Lille)

Andre Ayew (Swansea)

Victor Moses (Chelsea)

Islam Slimani (Leicester City)

GALATASARAY

Christian Luyindama (St. Liege)

Badou Ndiaye (Stoke City)

Henry Onyekuru (Everton)

Konstantinos Mitroglou (Marsilya)

Semih Kaya (Sparta Prag)

TRABZONSPOR

Caleb Ekuban (Leeds United)

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