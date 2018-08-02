Süper Lig'de Omeruo savaşı

Süper Lig'in üç kulübü, Kenneth Omeruo'yu kadrosuna katmak istiyor. Ligde daha önce Alanyaspor ve Kasımpaşa formalarını kiralık olarak giyen Chelsea'li futbolcuyla bu iki kulübün yanı sıra Göztepe de yakından ilgileniyor

Süper Lig'de üç sezondur kiralık olarak forma giyen ve sırasıyla Kasımpaşa, Alanyaspor ve ardından tekrar Kasımpaşa forması giyen Kenneth Omeruo'ya bu kez Göztepe talip oldu.

Kasımpaşa ve Alanyaspor, bu futbolcuyu kadrosuna yeniden katmak için Chelsea ile temas kurarken, Göztepe de Omeruo'yu yeni sezon öncesinde kadrosuna dahil etmek istiyor.

2012 yılında Standard Liege'den Chelsea'ye transfer olan ve o tarihten itibaren sık sık başka takımlara kiralık olarak verilen Omeruo, son 3 sezonda Süper Lig'de forma giydi. 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa, 2016-2017 sezonunda Alanyaspor formasını giyen Omeruo, geçtiğimiz yıl bir kez daha Kasımpaşa ile anlaşmış ve Süper Lig'de oynamıştı. Gerek Kasımpaşa gerekse de Alanyaspor'un kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki futbolcuyu Göztepe de kadrosuna dahil etmek istiyor. Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş da 1.85'lik stoperi kadrosunda görmek istiyor.