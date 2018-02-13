banner107
Kürsüye ambargo
Kürsüye ambargo
2 0
10 0
30 0
8 0
17 0
112 0
6 0
Ocak, Kolcu ile güzel
Ocak, Kolcu ile güzel
72 0
banner82
banner147

Süper Lig'de Gomis rüzgarı

banner27

Spor Toto Süper Lig'de Bafetimbi Gomis rüzgarı esmeye devam ediyor. Fransız Forvet, 20 lig maçında 17 gol atarken, 4 de asist yaptı

Süper Lig'de Gomis rüzgarı
banner137

Spor Toto Süper Lig'de Bafetimbi Gomis fırtınası esiyor. Attığı gollerle taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Gomis, takımını sırtlamaya devam ediyor. Golcü futbolcu, Ligde çıktığı 20 maçta 21 gole direkt katkı sağladı.

Antalyaspor ağlarını da 2 kez sarsan Fransız yıldız, ligde 17 gol ulaştı ve krallık yarışında Trabzonsporlu Burak Yılmaz ile birlikte zirveyi paylaştı. Gomis, attığı gollerin yanı sıra takımı adına 4'de asist yapma başarısı gösterdi.

Öte yandan, Galatasaray'ın bu sezon evinde attığı 30 golün yüzde 53'ünde yine Fransız yıldızın katkısı bulunuyor. İç sahada 12 gol atan Gomis, 4'de asist yapma başarısı gösterdi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.