Süper Lig'de Gomis rüzgarı

Spor Toto Süper Lig'de Bafetimbi Gomis rüzgarı esmeye devam ediyor. Fransız Forvet, 20 lig maçında 17 gol atarken, 4 de asist yaptı

Spor Toto Süper Lig'de Bafetimbi Gomis fırtınası esiyor. Attığı gollerle taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Gomis, takımını sırtlamaya devam ediyor. Golcü futbolcu, Ligde çıktığı 20 maçta 21 gole direkt katkı sağladı. Antalyaspor ağlarını da 2 kez sarsan Fransız yıldız, ligde 17 gol ulaştı ve krallık yarışında Trabzonsporlu Burak Yılmaz ile birlikte zirveyi paylaştı. Gomis, attığı gollerin yanı sıra takımı adına 4'de asist yapma başarısı gösterdi. Öte yandan, Galatasaray'ın bu sezon evinde attığı 30 golün yüzde 53'ünde yine Fransız yıldızın katkısı bulunuyor. İç sahada 12 gol atan Gomis, 4'de asist yapma başarısı gösterdi.