Suma Zafer’den ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere katkı

Gençlik Gücü kulübünün eski başkanlarından Suma Zafer’in direktörülüğünü yaptığı Jumbo Superstore Mağazasından, ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere ekmek ile yumurta dağıtılıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle zor bir süreçten geçen ülkemiz ve ihtiyaçlı durumdaki halkımız için yardım ve katkılarını sürdüren spor adamları arasına Gençlik Gücü kulübünün eski başkanlarından Suma Zafer de girdi.

Gençlik Gücü’nün sponsorluğunu yaptığı şirketlerin direktörülüğünü de yapan Suma Zafer’in direktörlüğünü yaptığı Küçük Kaymaklı’daki Jumbo Superstore Mağazasından dünden itibaren,

ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere ekmek ve yumurta dağıtılmaya başlandı.

Her gün 500 adet ekmek ile 500 adet 6'lı yumurtaJumbo Superstore Mağazasından ücretsiz olarak, birer tane olmak koşuluyla ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere verilecek.