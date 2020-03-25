banner411
banner69
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
7 0
12 0
 
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
23 0
Hayvancının okka isyanı
Hayvancının okka isyanı
82 0
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
930 0
Sokağa çıkma yasağı başladı
Sokağa çıkma yasağı başladı
83 0
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
75 0
banner374

Suma Zafer’den ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere katkı

banner27

Gençlik Gücü kulübünün eski başkanlarından Suma Zafer’in direktörülüğünü yaptığı Jumbo Superstore Mağazasından, ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere ekmek ile yumurta dağıtılıyor

Suma Zafer’den ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere katkı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle zor bir süreçten geçen ülkemiz ve ihtiyaçlı durumdaki halkımız için yardım ve katkılarını sürdüren spor adamları arasına Gençlik Gücü kulübünün eski başkanlarından Suma Zafer de girdi.

Gençlik Gücü’nün sponsorluğunu yaptığı şirketlerin direktörülüğünü de yapan Suma Zafer’in direktörlüğünü yaptığı Küçük Kaymaklı’daki Jumbo Superstore Mağazasından dünden itibaren,
ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere ekmek ve yumurta dağıtılmaya başlandı.

Her gün 500 adet ekmek ile 500 adet 6'lı yumurtaJumbo Superstore Mağazasından ücretsiz olarak, birer tane olmak koşuluyla ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere verilecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.