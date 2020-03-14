Süleyman Halilibrahim’den spor tavsiyesi

Ülkemiz milli sporcularından ve vücut geliştirme-fitness antrenörü Süleyman Halilibrahim sporun ne şartta olursa olsun devam ettiğini ifade ederek zorunlu olarak evlerinde kalan insanlara evlerinde nasıl spor yapacaklarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu

Süleyman Halilibrahim korona virüsünün ülkemizde ve dünyada hayatı durma noktasına getirdiği bugünlerde sporun da doğal olarak bundan etkilendiğini ancak korona virüse karşı alabileceğimiz en iyi önlemlerden birinin de bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak olduğunu ifade ederek herkesi evde 20 dakikasını da olsa ayırarak spor yapmaya davet etti.

Bağışıklık sistemimizigüçlü tutalım

Ülkemiz milli sporcularından ve vücut geliştirme-fitness antrenörüSüleyman Halilibrahim’in açıklaması şu şekilde:

“Tüm dünyayı etkileyen CoronaVirusun yayılmasını engellemek ve sağlığımızı korumak adına toplu yerlerden kaçınıp evde kalmamız gereken şu günlerde kendimize çok iyi bakmamız şarttır!

Bu süreçte hijyen/korunma kuralları yanı sıra uzmanların da dediği gibi bağışıklık sistemimizi güçlü tutacak besinler tüketmeli, tüm gün evde aşırı hareketsiz kalmaktan kaçınmalıyız.

Birçok çalışmanın üzerinde durduğu diğer bir önemli nokta iseviral enfeksiyonlar karşısında vücudumuzun var olan koruma kalkanlarını güçlendiren kaliteli uykudur.İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte, kaliteli bir uyku ve hastalıklara karşı direncimizi yüksek tutabilmek için gün içerisinde kendimize 20-25dk ayırıp temel hareketlerden oluşan egzersiz serileri uygulayabiliriz.

Bu işin şakası yok. Herkes bu olağanüstü durumda kendine çok iyi bakmalıdır.Tüm Dünyamıza geçmiş olsun. En kısa zamanda sağlıklı günlere döneceğimizi temenni ediyorum.”