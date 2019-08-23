Sucuoğlu’na, Londra’dan davet var

Serdar Sarı başkanlığındaki Londra Türk Futbol Federasyonu heyeti, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek, Sucuoğlu’nu Londra’ya davet ettiler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Serdar Sarı başkanlığındaki Londra Türk Futbol Federasyonu temsilcilerini kabul etti.

Sarı ziyarette yaptığı konuşmada, Sucuoğlu'na yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere gösterdiği hassasiyet ve verdiği değer için teşekkür ederken, yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin sosyal güvenlik hakları ilgili bilgilendirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu'nu Londra'ya davet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında ada ülkelerinin en büyük kadersizliğinin yurt dışına göç vermesi olduğunu söyleyerek, 300 bine yakın Kıbrıslı Türk’ün İngiltere'de yaşadığını ifade etti.

Yurt dışında yaşayan yurttaşların, Kıbrıs ile olan bağlarını hiç koparmadıklarını ifade eden Sucuoğlu, şöyle konuştu:

''Hükümette yetkili makamlar olarak bizlerin, bakanlığımızı ilgilendiren konularda İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımıza ne yapabiliriz, nasıl bir açılımda bulunabiliriz noktasında yardımcı olması gerekir''. İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk toplumuna sosyal güvenlik haklarıyla ilgili aydınlatıcı bilgi vermeye hazır olduklarını dile getiren Sucuoğlu,

İngiltere, Avusturalya, Kanada başta olmak üzere dünyanın farkı ülkelerinde yaşayan Kıbrıslı Türk yurttaşlarımızla her koşulda birlikteliğimiz devam ediyor''dedi.

Sucuoğlu, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler’in sıkıntılarının aşılması konusunda Bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını da vurguladı.