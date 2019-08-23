 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
23 0
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
1 0
 
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
845 0
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
6 0
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
24 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
80 0
Kaldırım işgali devam ediyor
Kaldırım işgali devam ediyor
21 0
banner82

Sucuoğlu’na, Londra’dan davet var

banner27

Serdar Sarı başkanlığındaki Londra Türk Futbol Federasyonu heyeti, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek, Sucuoğlu’nu Londra’ya davet ettiler

Sucuoğlu’na, Londra’dan davet var
banner267

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Serdar Sarı başkanlığındaki Londra Türk Futbol Federasyonu temsilcilerini kabul etti.

Sarı ziyarette yaptığı konuşmada, Sucuoğlu'na yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere gösterdiği hassasiyet ve verdiği değer için teşekkür ederken, yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin sosyal güvenlik hakları ilgili bilgilendirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu'nu Londra'ya davet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında ada ülkelerinin  en büyük kadersizliğinin yurt dışına göç vermesi olduğunu söyleyerek, 300 bine yakın Kıbrıslı Türk’ün İngiltere'de yaşadığını ifade etti.
Yurt dışında yaşayan yurttaşların, Kıbrıs ile olan bağlarını hiç koparmadıklarını ifade eden Sucuoğlu, şöyle konuştu:

''Hükümette yetkili makamlar olarak bizlerin, bakanlığımızı ilgilendiren konularda  İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımıza ne yapabiliriz, nasıl bir açılımda bulunabiliriz  noktasında yardımcı olması gerekir''. İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk toplumuna sosyal güvenlik haklarıyla ilgili aydınlatıcı bilgi vermeye hazır olduklarını dile getiren Sucuoğlu, 
İngiltere, Avusturalya, Kanada başta olmak üzere dünyanın farkı ülkelerinde yaşayan Kıbrıslı Türk yurttaşlarımızla her koşulda birlikteliğimiz devam ediyor''dedi.

Sucuoğlu, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler’in sıkıntılarının aşılması konusunda Bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını da vurguladı. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.