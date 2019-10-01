 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Saman taşır gibi hurda taşıyor
Saman taşır gibi hurda taşıyor
42 0
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
52 0
 
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
52 0
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
87 0
Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti
Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti
30 0
Şampiyon Başkent'te uyandı
Şampiyon Başkent'te uyandı
78 0
Makyajlı Land Rover Discovery
Makyajlı Land Rover Discovery
40 0
banner82

Suat Arslanboğa'nın sözleşmesi feshedildi

banner27

Suat Arslanboğa'nın MHK önerisi ile profesyonel hakem sözleşmesi feshedildi

Suat Arslanboğa'nın sözleşmesi feshedildi
banner267

TFF'den yapılan açıklamada ''Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün feshedildi." ifadelerine yer verildi.

Suat Arslanboğa'nın bu sezon görev yaptığı maçlar:

Göztepe 0 - 1 Antalyaspor (VAR hakemi)

Başakşehir 1 - 2 Fenerbahçe (Dördüncü hakem)

Göztepe 0 - 0 Denizlispor (Orta hakem)

Alanyaspor 3 - 1 Fenerbahçe (VAR hakemi)

Beşiktaş 1 - 1 Başakşehir (Orta hakem)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.