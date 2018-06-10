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Stuttgart, Tayfun Korkut’un sözleşmesini uzattı

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart, Türk teknik direktör Tayfun Korkut’un sözleşmesini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı

Stuttgart, Tayfun Korkut’un sözleşmesini uzattı
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Alman kulübünden yapılan açıklamada, Stuttgart'ın Tayfun Korkut’un yanı sıra antrenörler Ilja Aracic ve Steven Cherundolo’nun sözleşmelerinin, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün yönetim kurulu üyesi Michael Reschke, Tayfun Korkut’un başında bulunduğu teknik ekibin sözleşmelerini uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, son aylardaki olağanüstü sportif başarı elde edildiğini, ancak bunun yanında teknik ekibin profesyonel çalışmasının da önemli olduğunu ifade etti.

44 yaşındaki Tayfun Korkut da kulüp yönetimi ve takım ile ilk günden beri yürütülen çalışmanın güven içinde ve sportif başarı sağlama hedefiyle yapıldığını belirterek, sözleşmenin uzatılmasına ilişkin görüşmelerin de bu atmosferde geçtiğini söyledi.

Son aylardaki başarılı yolun sürdürülmesinin istendiğine işaret eden Korkut, kulüp yönetimine kendisine ve ekibine gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür etti.

Geçen sezonun ortasında 30 Ocak 2018'de Stuttgart ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan Korkut yönetimindeki Stuttgart, 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak sezonu 7. sırada tamamlamıştı.

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