banner255
Şampiyon Karakol İlkokulu
Şampiyon Karakol İlkokulu
2 0
Yürekler yandı
Yürekler yandı
453 0
 
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
387 0
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
42 0
Gol yok, avantaj yok
Gol yok, avantaj yok
50 0
104 0
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
53 0
banner82

Stoch, Slavia Prag’da coştu

banner27

Eski Fenerbahçeli Stoch kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Slavia Prag formasıyla fırtına gibi esen Slovak futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde Sevilla'ya karşı 1 gol 1 asistle oynadı

banner262
Stoch, Slavia Prag’da coştu
banner267

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Slavia Prag deplasmanda Sevilla ile 2-2 berabere kaldı. Uzun yıllar Türkiye’de oynamasına karşın bir türlü beklenen patlamayı gösteremeyen Miroslav Stoch, Slavia Prag formasıyla maçta 1 gol 1 de asistle oynadı. 

Türkiye’de Fenerbahçe’nin yanı sıra Bursaspor’da da kısa bir süre oynayan Slovak futbolcu Çekya Ligi’nde de fırtına gibi esiyor.

Stoch’un Slavia Prag forması altında ligde 11 golü, 9 da asisti var, gol krallığında da ikinci sırada. 

Stoch kariyerinde Chelsea, Twente, PAOK gibi takımlarda oynadı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.