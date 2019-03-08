Stoch, Slavia Prag’da coştu

Eski Fenerbahçeli Stoch kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Slavia Prag formasıyla fırtına gibi esen Slovak futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde Sevilla'ya karşı 1 gol 1 asistle oynadı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Slavia Prag deplasmanda Sevilla ile 2-2 berabere kaldı. Uzun yıllar Türkiye’de oynamasına karşın bir türlü beklenen patlamayı gösteremeyen Miroslav Stoch, Slavia Prag formasıyla maçta 1 gol 1 de asistle oynadı.

Türkiye’de Fenerbahçe’nin yanı sıra Bursaspor’da da kısa bir süre oynayan Slovak futbolcu Çekya Ligi’nde de fırtına gibi esiyor.

Stoch’un Slavia Prag forması altında ligde 11 golü, 9 da asisti var, gol krallığında da ikinci sırada.

Stoch kariyerinde Chelsea, Twente, PAOK gibi takımlarda oynadı.