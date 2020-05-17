Sterling’e göre futbola dönüş için 5 haftaya ihtiyaç var

İngiltere Premier Lig kulübü Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling, futbola yeniden başlamak için 4-5 haftaya ihtiyaçları olduğunu söyledi

Sterling, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle ertelenen lige geri dönmek için sabırsızlandığını belirtti.

Karantinanın ilk günlerinde oldukça garip hissettiğini kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, "Daha sonra kendime şunu söyledim. Karanlık bir odada 6-7 saat Call of Duty oynayarak zamanımı geçiremem. Programa göre çalışma yapmalıyım." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin ligi başlatmak için çalıştıklarını aktaran Sterling, bu konuda hükümetin onayını beklediklerini dile getirdi.

Evde antrenmanlarını sürdürdüğünü ifade eden Manchester Cityli yıldız, "Futbola geri dönmek için 4-5 haftaya ihtiyacımız var. Hazırlık yapmamız gerekiyor, doğrudan gidip başlayamayız. Dostluk maçına çıkmıyoruz, kazanmak için oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.