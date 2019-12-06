Stekaların efendisi DAÜ

Necmi USAL

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Bilardo Müsabakaları Lefkoşa’da yapılırken, Doğu Akdeniz Üniversitesi turnuvanın şampiyonu oldu.

Müsabakalar dün sabah Lefkoşa’da bulunan Bilardo Federasyonu’nda gerçekleştirildi. Zevkli geçen karşılaşmalar sonrasında turnuvayı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 20 puanla şampiyon olarak tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ikinci sırada 12 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), üçüncü sırada ise 7 puanla Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) takip etti. Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) son sırada yer aldı. Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.