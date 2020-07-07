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Sporumuzun emekçisi Özsoy ödüllendirildi

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Basın Sen bu yıl “Yılın En İyi Spor Emekçisi Ödülü” ne İbrahimÖzsoy’u layık gördü. Gecede İbrahim Özsoy’a ödülünü KTSYD Başkanı Burhan Gürkan takdim etti

Sporumuzun emekçisi Özsoy ödüllendirildi

Basın Emekçileri Sendikası’nın (BASIN-SEN) “19. Kutlu Adalı Basın Ödülleri” Lefkoşa Büyük Han’da düzenlenen törenle verildi.

Ülkemizde 50 yıldır spor gazeteciliğine çeşitli alanlarda hizmet veren ve son yıllarda arşivindeki spor fotoğrafları ile gerek sosyal medyada, Afrika Gazetesi’nde gerekse Kıbrısobjektif sitesinde yaptığı paylaşımları ile büyük ilgi gören İbrahim Özsoy’a da anlamlı bir ödül verildi.

Basın Sen bu yıl “Yılın En İyi Spor Emekçisi Ödülü” ne  İbrahimÖzsoy’u layık gördü.

Gecede İbrahim Özsoy’a ödülünü KTSYD Başkanı Burhan Gürkan takdim etti.

BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir da Özsoy’u spor gazeteciliğine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kutladı.

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