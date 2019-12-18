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Sporumuz için işbirliği yapacaklar

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Sporumuz için işbirliği yapacaklar

Başbakanlık Spor Dairesi ve Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nden oluşan bir heyet, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek ve bir takım işbirliği yapmak için Türkiye’nin başkenti Ankara’ya gitti.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’nın kafile başkanlığını yaptığı heyette Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı ve teknik personelyer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştiren heyet, tesisler, yeni projeler ve bilgi işlem sistemi üzerine bilgi alışverişinde bulundu.

Kafile temaslarına bugün de devam edecek. Heyetimize temaslarında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Müşaviri Semaattin Öztürk de eşlik ediyor.

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