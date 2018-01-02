“Sporda şiddet yasası mutlaka çıkarılmalıdır”

Halkın Partisi Lefkoşa milletvekili adayı eğitim bilimci ve eski futbol hakemlerinden Mehmet Özbilgehan, partisinin spor vizyonunu açıkladı. Özbilgehan, sporda şiddet yasasının mutlaka çıkarılması gerektiğine vurgu yaparken, Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın çağdaş bir yapıyla düzenlenmesi gerektiğini belirtti

Halkın Partisi Lefkoşa milletvekili adayı eğitim bilimci ve eski futbol hakemlerinden Mehmet Özbilgehan, partisinin spor vizyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özbilgehan öncelikle sporun genel politika yapısını sosyal, ekonomik ve örgütsel boyutta, ele alınacağını belirtti. Ülkemizde maalesef sporun geniş kitlelere ulaşmadığını ve futbol dışındaki branşların halkın bütününe yayılmadığını belirten Özbilgehan, ortaya konacak vizyon ile spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliğini arttırılmasının önemine dikkat çekti. Ambargoların yarattığı hedefsizliği gidermek için devlet düzeyinde hiçbir girişim yapılmamasının kötü yönetimin en üzücü örneklerinden biri olduğunu söyleyen Özbilgehan, gençlerin önünün açacak adımları cesaretle atacaklarını ifade etti.

Eğitim kurumlarını, spor tesislerimizle koordineli hale getirerek okul sporlarına katkı sağlayacaklarına inandıklarını ifade eden Özbilgehan, en büyük hedeflerinden birinin; yetenekli gençlerin, gelişimlerine yönelik özel eğitim görmelerini sağlamak için ilgili eğitim kurumları, kulüpler ve federasyonlar arasında iş birliklerini teşvik etmek olduğunu belirtti.

Ülkedeki spor tesislerinin kayıt altına alınmasının ve planlı tesisleşmenin ülke geneline yayılmasının önemine vurgu yapan Özbilgehan, tüm tesislerin engelli bireylerin erişimine uygun olması gerektiğinin de altını çizdi. Yıllarını spora adamış biri olarak ivedilikle bir “Sporda Şiddet Yasası” hazırlanmasına katkı koymak hedefinde olan Özbilgehan, etik olmayan davranışlar ile dopingin de önüne geçilmesinin gerekliliğini belirtirken, bu amaçla Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın çağdaş bir yapıyla düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Özellikle Spor Dairesi bünyesinde bir dış ilişkiler biriminin ve proje geliştirme biriminin oluşturulmasının gerekliliği üzerinde duran Özbilgehan, hazırlanan spor vizyonunun oluşumuna iki yıldır katkı koyan ülkemizin çok değerli spor adamları ile birlikte özveriyle çalışan parti spor komitesinin olduğunu belirterek, hazırlanan vizyon kitapçığına katkı koyan arkadaşlarına teşekkür etti. Özbilgehan, ortaya konan altmış sayfalık vizyonun bir ilk olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Mehmet Özbilgehan, altı yıl Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nde başkanlık görevi yapmış, 25 yıl üst düzey faal futbol hakemi olarak futbolumuza hizmet etmiştir. Halen Futbol Federasyonu’na bağlı hakem eğitmenliği ve gözlemcilik yapmaktadır. Ayrıca Hentbol Federasyonu’nda da hakemlik yapmış olup, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’nı da başarı ile geçmişte yürütmüştür. Satranç oynamayı seven Mehmet Özbilgehan, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yönetim kurulu üyeliği yapmış, Lefkoşa Satranç Derneği’nde de yönetim kurulu üyeliğinde uzun yıllar bulunmuştur.