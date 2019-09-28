Sporda KTSYD Kupası heyecanı

Masa tenisinde, voleybolda ve hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası maçları oynanacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından her yıl düzenlenen KTSYD Kupası mücadeleleri masa tenisi, voleybol ve hentbol branşlarında devam edecek.

Ağustos ayında futbolda 33’üncüsü düzenlenen KTSYD Kupası’nın ardından masa tenisinde bugün, voleybolda Ekim ayında ve hentbolda Kasım ayında KTSYD Kupası oynanacak.

Masa tenisinde KTSYD Kupası bugün

Masa tenisinde KTSYD Kupası bu yıl, 2018-2019 sezonu büyük erkek ve kadın liglerini ilk iki sırada bitiren takımlar arasında bugün saat 10.00'da oynanıyor.

Kendi aralarında yapacakları karşılaşmalarda 2 galibiyete ulaşan takımlar KTSYD Kupasında şampiyonluğa ulaşacak. Buna göre erkeklerde GAÜ-LAÜ ve kadınlarda GAÜ-YDÜ, 2019-2020 sezonunun ilk büyükler takım mücadelesinde karşı karşıya gelecekler.

Kupa voleybol ve hentbol branşlarında da oynanacak

Voleybolda KTSYD Kupası bu yıl 14-17 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Büyük Kadınlar kategorisinde oynanacak olan kupa Atatürk Spor Salonunda yer alacak. Hentbolda ise KTSYD Kupası mücadelesi büyükler kategorisinde 25-30 Kasım tarihlerinde oynanacak.