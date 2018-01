Dumlupınar Spor Kulübü Başkanı ve UBP Gazimağusa Milletvekili adayı İsmail Güneş Güneşoğlu, ülke gençlerinin kurtuluşunun spora yönelmesiyle mümkün olabileceğini ve artık spor alanında branşlaşmanın önünün açılması gerektiğini vurguladı

Dumlupınar Spor Kulübü Başkanı ve UBP Gazimağusa Milletvekili adayı İsmail Güneş Güneşoğlu, ülke gençlerinin kurtuluşunun spora yönelmesiyle mümkün olabileceğini ve artık spor alanında branşlaşmanın önünün açılması gerektiğini söyledi.

Güneşoğlu sporla uğraşan bireylerin kötü alışkanlıklara yönelmesinin mümkün olmadığı gibi sağlıklı bireyler yetiştirmenin de en seçkin yolu olduğunu ifade etti.

Güneşoğlu uzun yıllardır Dumlupınar Spor Kulübü’nün başkanlığını yürüttüğünü ve vizyonlarının sporda çeşitlilik yani branşlaşmaya yoğunlaştıklarını ifade ederek “ ülkemizde eski dönemlerde voleybol, basketbol, tenis, badminton ve futbol alanlarında profesyonelleşme çok iyi durumdaydı. Ancak gelin görün ki bugün ağırlık futbola verilmiştir. Tabii ki futbol çok önemli bir spor alanı ve ülkemizde her yıl başarılı sporcular ön plana çıkıyor. Ancak unutmamamız gerekiyor ki spor sadece futboldan ibaret değil. Her genç futbol oynamayı tercih etmeyebilir ya da fiziki yapısı buna müsait olmayabilir. Dünya bu konuları çoktan aştı. İşte bu nedenle sporda branşlaşma şart ve kaçınılmaz bir gerekliliktir” dedi.

“BRANŞLAŞMA ÇOK ÖNEMLİ”

Güneşoğlu şöyle dedi:

“Dumlupınar Spor Kulübü olarak biz mümkün mertebe kendi özümüzü ve dünya sporunu örnek alıyoruz. Örneğin bir gencin ilgisi ve fiziki alt yapısı voleybola ya da tenise yönelikse ve siz onu yanlış yönlendirirseniz bir süre sonra o kişinin ilgisi kaybolur ve onu kaybedersiniz. Her bireyin fiziki yapısı ve ilgi alanına göre doğru yönlendirmeler yapılmalı. Biz buna çok önem veriyoruz. Bugün tenisi örnek alın. Çok ciddi dünya müsabakaları yapılıyor. Ben eminim ki birçok Kıbrıslı Türk doğru yönlendirilse ve özendirilse bu alana yönelecek. Yine basketbolda da durum aynıdır. Her geçen gün basketbol takımları ortadan kayboluyor, ya da voleybol takımları ortadan kayboluyor. Eski yıllarda bu böyle değildi. Dumlupınar Spor Kulübü’nü örnek verecek olursak; bizim futbol akademimiz var. Biz yalnızca futbol oynamıyoruz, aynı zamanda futbolcu da yetiştiriyoruz. Bunun alt yapısını çoktan kurduk ve bu yönde oldukça başarılı gençler yetiştirdik. Öte yandan okçuluk, satranç, masa tenisi ve bisiklet sporlarını yaygın olarak yapıyoruz. Örneğin satranç; çocukların ve gençlerin zeka gelişiminde ve dikkat artırmasında ciddi faydaları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bisiklet sporu. Zaman zaman yaygın yapılmaya çalışılsa da çoğu organizasyonlar kısa süreli kalıyor. Kulüp olarak biz bunu sürekli hale getirdik. Zayıflamak, sağlıklı olmak ve kas gelişimine bununla birlikte birçok hastalıktan uzak kalma noktasında dünyada çeşitli alanlarda bu sporun yapıldığını biliyoruz. Bunun bizim ülkemizde de yaygınlaşması gerekiyor. Obez bir toplum yapısına doğru hızla gidiyoruz. Avrupa’da ve birçok gelişmiş ülke de ulaşım yöntemi olarak bisiklet seçiliyor. Ülkemizde bisiklet yolları yok denecek kadar az. Her hükümetin bu konuyu masaya yatırması gerekiyor. Ulusal Birlik Partisi yeni dönemde spora ciddi yatırımlar yapacak. Eğer biz bu ülkenin gençlerini kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek istiyorsak en önemli seçeneğimiz spordur ama yeniden vurgulamam gerekir ki her çeşit spor. Biri olmazsa diğeri. Her gencin mutlaka ilgileneceği bir spor aktivitesi vardır. Eğer bir insanın dünyasında spor yapmak varsa alkol, sigara ve uyuşturucu o insandan uzak olur. Daha da önemlisi disiplinli ve sağlıklı bir yaşam felsefesi yakalamış olur”

“HER İLÇE BİR ÜNİVERSİTEYİ HER KÖY YATIRIMI HAK EDİYOR”

Dumlupınar Spor Kulübü Başkanı ve UBP Gazimağusa Milletvekili adayı Güneş Güneşoğlu eğitimin hem ekonomik hem de gelecek açısından son derece önemli olduğunu ve ülke geneline yayılması gerektiğini vurguladı.

Güneşoğlu açıklamasının devamında şunları ifade etti:

“Bu ülkenin en önemli kalkınma ve geçinme değerlerinin başında üniversiteler geliyor. Yıllar önce KKTC’yi eğitim yuvası yapacağız dediğimiz de bize kimse inanmamıştı. Biz o günlerde 60 bin demiştik ama bugün geldiğimiz sayı 90 binleri aştı. Üniversite ve öğrenci demek inanılma bir ekonomik kazanç ve dönüşüm anlamına geliyor. Bugün gelinen noktada siz de farkındasınız ki üniversiteler hep şehir merkezlerine kuruluyor ama bu ülke sadece şehir merkezinden ibaret değil. Bugün İskele’nin hızla bir üniversiteye ihtiyacı vardır, bugün Karpaz bölgesinin ki işsizliğin tavan yaptığı çok önemli bir yerleşkemiz hızla bir üniversiteye ihtiyacı vardır. Üniversiteler bazı bölümlerini işsizliğin tavan yaptığı birçok köyümüze kurabilir. UBP’nin eğitim alanında ciddi yatırımların önünü açma konusunda projeleri mevcuttur. Bir halkın ekonomik değerleri iyi noktadaysa ancak mutlu bir halk yaratabilirsiniz. Öğrenci adası olan ülkemiz belli bir bölgeye yığılarak değil yayılarak bu ekonomiyi taşımalıdır. Sanki de bu ülke sadece Lefkoşa’dan ya da sadece Girne’den ibaretmiş gibi davranamayız. Yeni dönemde tek başına iktidar olacağımızı da göz önünde bulundurduğumuzda eğitimde ciddi reformlar yapacağız. Bu ülkenin fakir insanı artık eğitimden de hakkı olanı alacak” dedi.