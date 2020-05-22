Sporda, bakanlık ve MOK’un olmayışı büyük sorun

Spor Federasyonları ve Motor Sporları Kurumları yaptıkları toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Olimpiyat Komitesinin (MOK) olmayışının,mevcut sorunların kat kat artmasına neden olduğu tespitini yaptılar

Ülkemizde faaliyet gösterenSpor Federasyonları ve Motor Sporları Kurumları başkanları,21 Mayıs Cuma akşamı Milli Olimpiyat Komitesi konusu başta olmak üzere spor federasyonlarının ve ülke sporunun ortak sorunlarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdiler.

Toplantı ile ilgili olarak katılımcılaradına; Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu başkanıAşkın Burcu ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Aşağıda belirtilen Spor Federasyonları ve Motor Sporları Kurumları başkanları, 21 Mayıs Cuma akşamı Milli Olimpiyat Komitesi konusu başta olmak üzere spor federasyonlarının ve ülke sporunun ortak sorunlarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirmişlerdir.

Katılan herkesin söz aldığı ve ele alınan konuların ülke sporu için önemi ve ivediliği konusunda görüş birliğine vardığı toplantıda alınan kararlar ve açıklama kamuoyu ile paylaşılmak üzere aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda belirtilen Spor Federasyonları ve Otomobil Sporları Kurumları olarak, birçoğu on yılı aşkın bir süredir sürüncemede bırakılan ve aşağıda başlıklar halinde belirtilen temel ve ortak sorunları çözmek adına birlikte hareket etme kararlılığında olduğumuzu kamuoyu ve diğer tüm federasyonlarımızla paylaşmak isteriz. Camialarımızın güç birliği ve elbette sporun herkesi ve her kesimi kucaklayıcı etik değerleri kapsamında birlikte yürütme kararlılığında olduğumuz bu sürecin tek amacı ülke sporunun hak ettiği yere ulaşabilmesini sağlamaktır.

Biz başkan ve yöneticilerin gönüllülük esasına dayalı varlık sebebimiz de, gönül verdiğimiz her bir spor dalını tüm kulüp ve sporcularımızı kucaklayarak geliştirmek, yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarılacak başarılar elde etmektir. Ancak yapılan değerlendirmelerde yeniden tespit edilmiştir ki ortak ve temel sorunlarımızı münferit çabalarla aşmamız mümkün olamadığı gibi, güç birliği ile ülke sporunun önünde duran bu temel sorunları aşmadan kendi branşlarımızda gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz özverili çalışmaların hak ettiği karşılığı bulması da mümkün olmayacaktır.

Bu ilk toplantımızda, birlikte hareket ederek çözüme kavuşturulması için mücadele vereceğimiz öncelikli sorunlar şu şekilde tespit edilmiştir.

1. Milli Olimpiyat Komitesi: Spor federasyonları olarak 15 yılı aşkın bir süredir verdiğimiz mücadeleye karşın bu ülkenin bir Milli Olimpiyat Komitesine sahip olmayışının, özellikle ülke sporunun üzerindeki ambargoların kaldırılması çabalarımızı nasıl olumsuz etkilediğini, pek çok federasyonumuzun yakaladığı uluslararası üyelik fırsatlarının kaçırılmasına neden olduğunu, her türlü engele rağmen ülkemizde gerçekleştirilen çok önemli organizasyonların bile ülke menfaatine değerlendirilemediğini en iyi bizler görmekte ve en acı bir şekilde yaşamaktayız. Çağdaş, mali ve idari açıdan özerk ve IOC kuralarına uygun bir Milli Olimpiyat Komitesi’nin kurulması, ülke sporunun önünde duran pek çok sorunun çözümünü kolaylaştıracak ve ayrı ayrı yürütmekte olunan çabaların verimliliğini artıracaktır.

2. Yeni ve Çağdaş Bir Sponsorluk Yasası’nın hayata geçirilmesi ülke sporumuzun ayağa kalkabilmesi için ivedilikle ele alınması gereken yaşamsal bir konudur. Teşvik edici şartlar yaratılması halinde iş dünyası ile spor teşkilatlarının işbirliği artacak, özellikle büyük projelerin ve organizasyonların yaşam bulması kolaylaşacaktır.

3. Spor Fonu Kaynaklarının Korunması tüm spor teşkilatlarımızın ortak görevidir ve ancak ortaklaşa gerçekleştirilecek çalışmalarla sağlanabilir. Yıllar içerisinde ve her dönemde, sıkışan mali düzeni kurtarmak adına yapılan kesintiler nedeniyle Spor Fonu’nun ülke sporu tarafından kullanılan kısmı her geçen yıl azalarak özellikle altyapı ve tesisleşme konularında ihtiyaç duyulan gücünü yitirmiştir. Önümüzdeki dönemde fon gelirlerinde gerileme olacağı beklentisi de konunun önemini ve ivediliğini bir kat daha artırmaktadır.

4. Gençlik ve Spor Bakanlığı: Her türlü bağımlılığın arttığı günümüzde bu iki olgunun birlikte ve geçmişte olduğu gibi bakanlık düzeyinde ele alınması gerektiği inancındayız. Özellikle spor gibi uzun süreli planlamaya gerek duyulan bir konuda her dönemde, değişen hükümetler tarafından farklı yapılanmalara ve görevlendirmelere gidilmesi, mevcut sorunlarımızın kat kat artmasına neden olmaktadır.

5. Yasa ve Tüzüklerin Revize Edilmesi: Beden Eğitimi ve Spor Yasası gibi, Spor Şurası Tüzüğü ve Ödüllendirme Tüzüğü gibi tüzüklerin de günün şartlarına ve ülke sporunun ihtiyaçlarına yönelik olarak revize edilmesi gerekmektedir. Bu konulardaki taleplerimiz ve önerilerimizi netleştirerek ilgililerle paylaşılmakla kalınmaması konuların bizzat muhatapları olarak takip edilmesi gerekmektedir.

Alınan Kararlar:

1. Bu ilk toplantıda belirlenen ve yukarıda özetle açıklanan ortak ve temel sorunların üzerine güç birliği ile gidilerek çözüm sağlanması konusundaki kararlılığımızı kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmasına karar verilmiştir.

2. Belirtilen konuların her birinin çözümü için hangi çalışmaların ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin tespiti ve bu çalışmaların organizasyonunu sağlayacak görevlendirmeleri gerçekleştirmek üzere 3 Haziran 2020 Çarşamba akşamı saat 19:00’da Tenis Federasyonu binasında yeniden toplanılmasına karar verilmiştir.

Özellikle spor basınımızın Spor Federasyonlarının bu konudaki hareketlenmesine gösterdikleri ilgi için teşekkür eder, konunun kamuoyu ile en geniş bir şekilde paylaşılması için katkılarını talep ederiz.

1- Hasan Gazioğlu - Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2- Hüseyin Kavaz - KKTC Güreş Fed. 3- Hasan Sapsizoglu - KKTC Cimnastik Federasyonu 4- Hasan Samani - Kuzey Kıbrıs Satranç Fed. 5- TiginKişmir- Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu 6- Mehmet Paralik - KKTC Atıcılık Fed. 7- Hüseyin Kınacı - Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Fed. 8- Aşkın Burcu - Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 9- Mustafa Cevdet - Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu 10- Dr. Hasan Garabli – KKTC Golf Federasyonu 11- Burçin Aliusta – Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği 12- İbrahim Önderoğlu – Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu 13- Ali Dahlameroğlu – KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu 14- Niyazi Demirel – KKTC Kickboks Federasyonu 15- Zeki Topçu – Kuzey Kıbrıs Otomobil Kurumu 16- Hasan Senin – KKTC Herkes için Spor Federasyonu 17- Niyazi Tekindor – Kuzey Kıbrıs Ralli Kurumu 18- Halil Yiğit – Güzelyurt Klasik Araçlar Kurumu 19- Erhan Veçhi – KKTC Eskrim Federasyonu 20- SimaviAşık – Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kurumu 21- Erhan Keser – KKTC Avcılık Federasyonu 22- Zeki Ziya – KKTC Hava Sporları Federasyonu 23- Hasan Sertoğlu – Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu”