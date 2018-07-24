Sporcularımız gururumuz oldu

Kıbrıslı Türk sporcuların son günlerde Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği başarılar dikkatleri çekerken, sporcular Kıbrıslı Türkler’in de gururu oldu

Kıbrıslı Türk sporcuların son günlerde Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği başarılar dikkatleri çekerken, Kıbrıslı Türkler’in de gururu oldular.

Yüzmede Doğukan Ulaç, plaj voleybolunda Merve-Betül ile Buğra-Selin, bilardoda ise Mustafa Alnar, kürsüye çıkarak gururumuz oldular.

30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Erkekler genel klasmanı birincisi Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüsü Doğukan Ulaç, “Dünya’nın en iyi açık su yüzme organizasyonu” olarak da kabul edilen yarışta, 6,5 kilometrelik parkuru, 46 dakika 58 saniye dereceyle genel klasman birincisi olarak tamamlamıştı.

Mağusa Belediyesi Çamlık Spor’un Merve-Betül çiftinden oluşan takımı ise Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi Şampiyonluğu’nu kazandılar. Çamlık Spor oyuncuları Merve-Betül ikilisinin Çamlık Spor’un diğer takımı olan Buğra-Selin ikilisi ile Sinop’ta gerçekleşen finalde karşılaşması GMB Çamlık Spor takımı ve ülkemiz için voleybolda büyük bir gurur kaynağı olurken, finale damga vurdular.

Hollanda’nın Veldhoven şehrinde devam eden 2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda KKTC bayrağı altında yarışan milli sporcumuz Mustafa Alnar, Avrupa ikinciliği elde ederek ülkemize ikinci kez gümüş madalya kazandırmıştı. Çıktığı beş karşılaşmanın beşini de galibiyetle geçerek adını yükseldiği finali kaybeden Mustafa Alnar, gümüş madalya elde etti. Mustafa Alnar, önceden üç kez Yıldızlar Avrupa üçüncülüğü, geçtiğimiz yıl da Yıldızlar Avrupa ikinciliği ve Dünya üçüncülüğü elde etti.