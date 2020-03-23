Sporcu gardiyanlar da görevde

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle ülkemizde tüm spor faaliyetlerine ara verilirken, mesleği gardiyan olan sporcular da riskli bir kurum olan cezaevinde görevlerini sürdürüyorlar.

600’e yakın mahkumun yer aldığı cezaevinde görev yapan gardiyanlardan olan futboltenisi eski sporcularından Mehmet Aksunlar ile Mormenekşe’nin başarılı stoperi – Mormenekşe U15 Takımı antrenörü Ahmet Arıtaş da her türlü tedbiri alarak görevlerini yerine getiren gardiyanlar arasında yer alıyorlar.