Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü Koordinatörü Erkan Malkoç ile Spor Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Özyaşar moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Akademik Spor” adlı televizyon programına bu hafta DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Sılay Dal konuk oldu. Söz konusu programda “Sporcu Beslenmesi” hakkında bilgiler paylaşıldı.

Uzmanlık alanı sporcu beslenmesi olan Sılay Dal, sporcularda temel hedeflerinin sağlığı korumak ve performansı arttırmak olduğunu açıkladı. Beslenme programlarını bireyin hangi sporu yaptığına bağlı olarak hazırladıklarını bildiren Dal, programlarında süt ve süt ürünleri, tahıllar, et/yumurta/kuru baklagil, sebze ve meyveler olan dört temel besim grubunu kullandıklarını kaydetti. Dal, sporcu beslenmesinde en önemli iki besin grubunu tahıllar ve proteinin oluşturduğunu ifade ederek, ayrıca süt ve ürünlerinden de faydalandıklarını ve en temel hedeflerinin tümünün dengeli alınması olduğunu bildirdi.