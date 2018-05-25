banner107
Devler Ligi’nde şampiyon belli oluyor
Devler Ligi’nde şampiyon belli oluyor
70 0
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü
55 0
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
87 0
Hakemler başarılı
Hakemler başarılı
102 0
54 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
185 1
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
866 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
104 0
banner82
banner147

“Sporcu Beslenmesi” hakkında bilgiler paylaşıldı

banner27

“Sporcu Beslenmesi” hakkında bilgiler paylaşıldı
banner137

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü Koordinatörü Erkan Malkoç ile Spor Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Özyaşar moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Akademik Spor” adlı televizyon programına bu hafta DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Sılay Dal konuk oldu. Söz konusu programda “Sporcu Beslenmesi” hakkında bilgiler paylaşıldı.

Uzmanlık alanı sporcu beslenmesi olan Sılay Dal, sporcularda temel hedeflerinin sağlığı korumak ve performansı arttırmak olduğunu açıkladı. Beslenme programlarını bireyin hangi sporu yaptığına bağlı olarak hazırladıklarını bildiren Dal, programlarında süt ve süt ürünleri, tahıllar, et/yumurta/kuru baklagil, sebze ve meyveler olan dört temel besim grubunu kullandıklarını kaydetti. Dal, sporcu beslenmesinde en önemli iki besin grubunu tahıllar ve proteinin oluşturduğunu ifade ederek, ayrıca süt ve ürünlerinden de faydalandıklarını ve en temel hedeflerinin tümünün dengeli alınması olduğunu bildirdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.