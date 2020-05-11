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Spora yeşil ışık

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Spora yeşil ışık

Dış işleri Bakanı ve Başbakan yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulunun aldığı kararları açıkladı.

Kararlar arasında sporla ilgili alınan kararlar şöyle: "18 Mayıs’tan itibaren; Bireysel anlamda yapılan sportif faaliyetler ve antrenmanlar spor alanlarında ve spor sahalarında serbest kalıyor. Yürüyüş parkularında, bireysel yürüyüş faaliyetleri yapılabiliyor. Piknik alanları ve çocuk park alanları 1 Haziran’a kadar kapalı olacaklar. Piknik alanlarında ve yeşil alanlarda da da sportif faaliyetlerde bulunmak serbest olacak.

Spor musabakaları ise 1 Haziran'a kadar yasak olmaya devam edecek.

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