Antalya’da 9-12 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek “Sporun Vizyonu Eğitim Seminerinde” spor yazarları bilgilerini tazeleyecekler

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından organize edilen Sporun Vizyonu Eğitim Semineri, 9-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.

Bir yıl aradan sonra yeniden Antalya’da gerçekleştirilecek olan seminer SherwoodHotel’de yer alacak. Seminer için KTSYD kafilesi 9 Ocak Perşembe günü adadan ayrılacak.

Moderatörlüğünü KTSYD Yönetim Kurulu üyesi Ebru Akgür’ün yapacağı, KKTC Telsim’in katkıları ile düzenlenecek seminerde üç konu başlığı irdelenecek. Seminerin açılış seremonisi, 10 Ocak Cuma günü saat 09.45’te yapılacak.

“SPORDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ”

Günün ilk oturumda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Akademisyeni Doç Dr. Cengiz Karagözoğlu, “Sporda Şiddetin Önlenmesi” konulu sunumunu gerçekleştirecek. Bu oturumun başkanlığını KTSYD Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy yapacak.

“SPOR GAZETECİLİĞİNDE FOTOĞRAFIN ÖNEMİ VE SPOR FOTOĞRAFÇILIĞINA DAİR İPUÇLARI”

Oturum başkanlığını KTSYD Genel Sekreteri Necati Özsoy’un yapacağı ikinci oturumda ise fotoğraf muhabirleri Yaşar Saygı ve Raşit Ateş, “Spor Gazeteciliğinde Fotoğrafın Önemi ve Spor Fotoğrafçılığına Dair İpuçları” konulu sunumlarını gerçekleştirecekler.

“TELEVİZYON PROGRAMCILIĞINDA BAŞARIYA GÖTÜREN SIRLAR”

Üçüncü ve son oturumda ise KTSYD Asbaşkanı Şükrü Burağan’ın başkanlığında TRT Spor Yorumcusu Alp Pehlivan, A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz ve A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, “Televizyon Programcılığında Başarıya Götüren Sırlar” konulu sunumlarını yapacak.Seminer, 12 Ocak Pazar günü tamamlanacak ve spor yazarları adaya dönecek.