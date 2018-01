“Spor yapabilen bir halk yaratma hedefindeyim”

Bisiklet dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Taçam Gökbörü, spor yapabilen sağlıklı bireylerden kurulu bir halk yaratmak için TDP’den milletvekili adayı olduğunu açıkladı

Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa milletvekili adayı Taçam Gökbörü, partisinin ve kendisinin spor vizyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde bisiklet dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Taçam Gökbörü'nün açıklamaları şöyle:

"Deneyimli bir spor insanı olarak, bu topraklarda; spor turizmi oluşturmak, okul sporlarını eski seviyesinden de yukarı taşımak, amacına uygun sponsorluk yasası yapmak, güçlü kulüpler ve federasyonlar yaratmak, dopingi engellemek, spor bütçesini etkin kullanmak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sporun bilimsel, bilinçli ve uluslararası kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak, her yaştan herkesin spor yapabilmesini sağlamak, tüm spor federasyonlarına yeterli kaynak sağlamak, Dipkarpaz'dan, Limnidi'ye her köyde, her kentte sporu yaygınlaştırmak, başarılı sporcular yetişmesini sağlamak, federasyonlarla birlikte kitlesel sporcu yetiştirilmesine yönelik yeni projeler üretmek, tüm spor branşlarını izlenir hale getirmek, spor yapabilen sağlıklı bireylerden kurulu bir halk yaratmak, spor, halk sağlığı ve gençlik politikaları planlamak için adayım.

Partim Toplumcu Demokrasi Partisi'ne ve tüm aday arkadaşlarımla birlikte bana vereceğiniz destek beni onurlandırır. Sevgi ve selamlarımı iletiyorum."