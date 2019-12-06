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Spor Turizmi,YDÜ'de konuşuldu

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Spor Turizmi,YDÜ'de konuşuldu

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü tarafından düzenlenen Spor Turizmi ve Rekreasyon konulu seminer yoğun bir dinleyici grubunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç.Dr.Hakan Atamtürk’ün yaptığı seminerde Herkes için Spor Federasyonu Başkanı Hasan Senin ve Kıbrıs Türk Sağlık Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan konuşmacı olarak katıldı. Seminerde ￼yakın dönemde Kıbrıs Turizmindeki gelişmeler ve dünyadaki değişimler ile ilgili konular ele alındı.

Katılımcılara teşekkür plaketleri Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr Mehtap Tiryakioğlu tarafından verildi.

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