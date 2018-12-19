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Spor Şurası’nda LTTFF de temsil edildi

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Spor Şurası’nda LTTFF de temsil edildi
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Geçtiğimiz hafta yapılan ve üç gün süren 12. Spor Şurası’na Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı da katılarak, Londra’yı temsil etti.

Lefkoşa’daki Açık Öğretim Fakültesi’nde  12-13-14 Aralık günleri gerçekleşen şuraya, KKTC yetkililerinin yanısıra spor kulüpleri ve TC Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Başbakan Tufan Erhürman’ın açılış konuşmasıyla başlayan şura hakkında bilgiler veren LTTFF Başkanı Serdar Sarı, yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçtiğinden bahsetti.

Önümüzdeki günlerde kesin şeklini alacak iki proje için KKTC hükümetini, TC Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nu, eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı da bilgilendirdiğini kaydeden Sarı, her kesimden destek bulduklarını ifade etti. Projelerin mali kaynağı için Vakıflar İdaresi ve Londra’daki bir banka ile de temaslar yaptıklarını belirten Başkan Serdar Sarı, birçok kulüple de karşılıklı ilişkilerin oluşmasının sağlandığını ifade etti.

İngiltere Türk toplumunda yankı yaratacak projelerin Ocak-Şubat ayları içinde şekillenerek açıklanacağının altını çizen LTTFF Başkanı, TC Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nunda projelere büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

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