Spor Şurası yarın başlıyor

Spor Dairesi Müdürlüğü, XII: Spor Şurası’nın, 12-14 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
XII. Spor Şurası Daimi Bürosu Genel Sekreteri Haldun Oktay yaptığı açıklamada, yoğun bir katılımla ülke sporuna yeni bir yön verme ve ülke sporunu daha ileriye taşıma adına XII. Spor Şurası’nın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, komisyonlarda alınan nihai kararların, ülke sporuna yön vereceğine inandığını söyledi. Oktay, şimdiden XII. Spor Şurası’na katkı koyan herkese teşekkür ettiğini belirterek, XII. Spor Şurası’nın ülke sporuna hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi. XII. Spor Şurası, 12-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Lefkoşa Açıköğretim Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.
TC Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da katılıyor
XII. Spor Şurası Daimi Bürosu Genel Sekreteri Haldun Oktay, 12 Aralık 2018 Çarşamba günü başlayacak olan XII. Spor Şurası’na, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyetin de katılacağını açıkladı.
XII. Spor Şurası’nın programı belli oldu
12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA:
10:00 – 10:15 1. Genel Kurul Oturumu Açılışı
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Divanın Oluşturulması
10:15 Şura Açılış Konuşmaları
Başbakan’ın Konuşması
Şeref Konuklarının Konuşmaları
Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı’nın Konuşması
11:00 – 11:30 Ara
11:30 – 12:00 Komisyonların Seçimi ve Genel Kurul Tarafından Onaylanması
12:00 – 13:30 Öğle Arası
13:30 Komisyon Çalışmaları
13 ARALIK 2018 PERŞEMBE:
09:00 – 12:00 Komisyon Çalışmaları
12:00 – 13:30 Öğle Arası
13:30 Komisyon Çalışmaları
14 ARALIK 2018 CUMA:
09:30 – 12:00 II: Genel Kurul Oturumu
Komisyon Raporlarının Okunması ve Onaylanması
11:30 – 12:30 Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Aday Belirlenmesi
12:30 – 13:30 Öğle Arası
13:30 – 14:00 Kulis Çalışmaları