Spor Şurası yarın başlıyor

Spor Dairesi Müdürlüğü, XII: Spor Şurası’nın, 12-14 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

XII. Spor Şurası Daimi Bürosu Genel Sekreteri Haldun Oktay yaptığı açıklamada, yoğun bir katılımla ülke sporuna yeni bir yön verme ve ülke sporunu daha ileriye taşıma adına XII. Spor Şurası’nın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, komisyonlarda alınan nihai kararların, ülke sporuna yön vereceğine inandığını söyledi. Oktay, şimdiden XII. Spor Şurası’na katkı koyan herkese teşekkür ettiğini belirterek, XII. Spor Şurası’nın ülke sporuna hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi. XII. Spor Şurası, 12-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Lefkoşa Açıköğretim Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.

TC Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da katılıyor

XII. Spor Şurası Daimi Bürosu Genel Sekreteri Haldun Oktay, 12 Aralık 2018 Çarşamba günü başlayacak olan XII. Spor Şurası’na, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyetin de katılacağını açıkladı.

XII. Spor Şurası’nın programı belli oldu

12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA:

10:00 – 10:15 1. Genel Kurul Oturumu Açılışı

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Divanın Oluşturulması

10:15 Şura Açılış Konuşmaları

Başbakan’ın Konuşması

Şeref Konuklarının Konuşmaları

Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı’nın Konuşması

11:00 – 11:30 Ara

11:30 – 12:00 Komisyonların Seçimi ve Genel Kurul Tarafından Onaylanması

12:00 – 13:30 Öğle Arası

13:30 Komisyon Çalışmaları

13 ARALIK 2018 PERŞEMBE:

09:00 – 12:00 Komisyon Çalışmaları

12:00 – 13:30 Öğle Arası

13:30 Komisyon Çalışmaları

14 ARALIK 2018 CUMA:

09:30 – 12:00 II: Genel Kurul Oturumu

Komisyon Raporlarının Okunması ve Onaylanması

11:30 – 12:30 Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Aday Belirlenmesi

12:30 – 13:30 Öğle Arası

13:30 – 14:00 Kulis Çalışmaları