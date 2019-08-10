 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Hamitköy bayramı ciğerle karşıladı
Hamitköy bayramı ciğerle karşıladı
1 0
Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
40 0
 
Kule yuvasına döndü
Kule yuvasına döndü
198 0
Çetinkaya namağlup şampiyon
Çetinkaya namağlup şampiyon
126 0
Meyve suyu içmenin önemi
Meyve suyu içmenin önemi
19 0
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
33 0
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
87 0
banner82

Spor şenliği tamamlandı

banner27

Spor şenliği tamamlandı
banner267

Mağusa Kale Lions Kulübü ile İskele Sahil Lions Kulübü işbirliğinde organize edilen Spor Şenliği Dostluk Turnuvası yapıldı.

Dördüncüsü düzenlenen Spor Şenliğine Lions kulübün başkanları Sahure Erel, Oya Şahsuvar, yöneticiler organizasyona katılan U10 takımlarından Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Dörtyol, 1461 İskele Trabzon yer aldılar.

Mağusa Karakol İlkokulu halı sahasında kalabalık izleyici kitlesinin takip ettiği turnuvada, oynanan 6 karşılaşmada minik sporcular yeteneklerini sergileyerek keyfili maçlar oynadılar. Turnuvada tüm takımlar şampiyon ilan edildiler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.