Spor şenliği tamamlandı

Mağusa Kale Lions Kulübü ile İskele Sahil Lions Kulübü işbirliğinde organize edilen Spor Şenliği Dostluk Turnuvası yapıldı.
Dördüncüsü düzenlenen Spor Şenliğine Lions kulübün başkanları Sahure Erel, Oya Şahsuvar, yöneticiler organizasyona katılan U10 takımlarından Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Dörtyol, 1461 İskele Trabzon yer aldılar.
Mağusa Karakol İlkokulu halı sahasında kalabalık izleyici kitlesinin takip ettiği turnuvada, oynanan 6 karşılaşmada minik sporcular yeteneklerini sergileyerek keyfili maçlar oynadılar. Turnuvada tüm takımlar şampiyon ilan edildiler.