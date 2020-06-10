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Spor salonu çöktü çöküyor

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Girne Eşref Bitlis Spor Salonu’nun tavanı ve kolonlarındaki betonlar her geçen gün parça parça dökülüyor

Spor salonu çöktü çöküyor

Taekwondo Judo Karate Federasyonu’nun kullanımında bulunan Girne Eşref Bitlis Spor Salonu gün geçtikçe daha kötüye gidiyor.

Salonun tavanındaki beton sıvalar dökülmeye ve tehlike saçmaya devam ediyor.

6 ayda dökülmeye başladı

Taekwondo Judo Karate Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen salonun tadilatının daha 6 ay önce Kasım 2019’da yapıldığını belirterek “firma demekki işini düzgün yapmadı. Spor dairesi firmaya yaptığı işi düzeltmesini talep etmeli” dedi.

Sporcular mağdur oldu

Gökbilen tehlike arzettiği için bu salondaki çalışmaları güvenlik gerekçesiyle durdurduklarını belirterek judo ve karate branşlarının şu anda çalışacak yerleri bulunmadığını ve sporcuların mağdur olduğunu vurguladı.

Gökbilen isyan etti

Eyüp Zafer Gökbilen daha önce de dökülmeler olduğunu bunu Spor Dairesi yetkililerine bildirdiklerini belirterek “bugün (dün) kontrol amaçlı salona gittiğimizde yine aynı manzara ile karşı karşıya kaldık. Bir gün biz ordayken kafamıza çökecek” diyerek isyan etti.

Çökme tehlikesi olacak

Gökbilen şahsi dostlukları sayesinde uzman kişilere salonu incelettirdiğini ve kısa zaman içinde müdahale edilip tamirinin yapılmaması halinde salonun çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söylediğini açıkladı.

Kimsenin umurunda değil

Salonun kendi maçı olmadığını devletin malı olduğunun altını çizen Eyüp Zafer Gökbilen “bu salonda çalışan çocuklar da bu devleti yurtdışında temsil etmek için çalışıyorlar. Yetkililerin umurunda değil ama bu çocuklar bu ülkenin çocukları” dedi.

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