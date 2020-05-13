"Spor Salonları açılsın"

Spor salonlarının açılması için salon sahipleri seslerini yükseltmeye başlarlarken, “Bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve toplum psikolojisinin düzelmesi için kontrollü sporun şarttır. Spor salonu sahipleri olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirdik. Bu nedenle de faaliyete geçmek istiyoruz.” açıklaması yapıldı

Hamit SAKALLI

COVİD 19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde kapatılan spor salonlarının açılması için salon sahipleri seslerini yükseltmeye başladılar.

Gevşeme kararlarıyla birlikte birçok işyerinin açılmasının ardından salon sahipleri de gerekli önlemlerin alınarak faaliyete geçmek istediklerini ifade ediyorlar.Son günlerde ülkemizde vaka görülmemesiyle birlikte hayat yavaş yavaş normale dönerken spor salonu sahipleri de faaliyete geçmek istediklerini bildirdiler.

Sosyal medyada “FITNESS MERKEZLERİ AÇILMAYA HAZIR” isminde örgütlenen çok sayıda salon sahibi ve bu branşla uğraşan sporcular yaşam tarzlarının spor salonlarından geçtiğini ve daha fazla bundan mahrum olmak istemediklerini ayrıca düzenli egzersizin, sağlıklı ve düzenli beslenmenin, her bireyin sağlığını gerçekten önemseyip bilinçli davranmasının, korona ile savaştaki en etkili ve kalıcı yöntem olacağını da ifade ettiler.

Gerekli önlemler alındı

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu öncülüğünde gerekli tüm önlemlerin alındığı, sosyal mesafenin 1.8m’den, 8m²’ye 1 kişi düşecek şekilde ayarlandığı, temassız geçiş organize edildiği, duşlar ve saunaları hükümet ve federasyondan gelecek 2. emre kadar kapatıldığı, her yerin dezenfekte edildiği, eldiven kullanımını zorunlu kılındığı, 2. bildiriye kadar m² başına alınacak üye sayısının saat başı değiştirileceği ve rezervasyon şeklinde olacağı, antibakteriyel jellerin her daim kullanılacağı gibi bir sürü önlemler daha alındığı ifade edildi.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve toplum psikolojisinin düzelmesi için kontrollü sporun şart olduğu vurgulanarak spor salonu sahiplerinin üzerine düşen görevleri yerine getirdiği ve sıra gerekli mercilerde olduğu dile getirildi.