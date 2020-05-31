‘Spor İhtisas Komisyonu' yeniden faaliyete geçiyor

Her türlü ve her düzeyde spor etkinlikleri ile ilgili yenilikleri saptamak ve ülke sporunun kalkınması ve gelişmesi yönünde çalışmalar yapmak, yasal düzenleme gerektiren konularda tüzük ve yönetmelikleri hazırlayıp Başbakan'a önerilerde bulunmak amacı ile kurulan komisyon 15 yıldır faal durumda değildi

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Başbakan Ersin Tatar'ın talimatı ile ‘Spor İhtisas Komisyonu’nun yeniden faaliyete geçmesi için çalışmanın başlatıldığını açıkladı.

Her türlü ve her düzeyde spor etkinlikleri ile ilgili yenilikleri saptamak ve ülke sporunun kalkınması ve gelişmesi yönünde çalışmalar yapmak, yasal düzenleme gerektiren konularda tüzük ve yönetmelikleri hazırlayıp Başbakan'a önerilerde bulunmak amacı ile kurulan komisyon 15 yıldır faal durumda değildi.

Başbakan Ersin Tatar, kendisini temsilen Komisyon Başkanlığına Spor Dairesi Dış İlişkiler ve Organizasyonlar Amiri, Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu üyesi, Spor Bilimleri Uzmanı Sertaç Bozatlı'yı, üyeliğe Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Görevlisi Umar Göker’i, Spor Dairesi Spor Tesisleri Planlama Uzmanı Turgut Karamanoğlu ve Çelen Oben'i görevlendirdi.

Toplam 10 üyesi olacak komisyonun diğer üyeleri, Spor Genel Yönetim Kurulunu temsilen 1 üye, spor yazarlarını temsilen 1 üye, KKTC Milli Olimpiyat Komitesini Temsilen 1 üye, Eğitim Bakanlığını temsilen 1 üye ve spor federasyonlarını temsilen 2 üyeden oluşacak.

Kovid-19 sürecinde ülkemizde ara verilen spor organizasyonlarının tekrardan değerlendirilip planlamalarının yapılmasına, spor alanındaki yeni dönemde yol haritalarının belirlenmesine de büyük katkı koyacak komisyon, tüm üyelerinin görevlendirilmesinden sonra kısa zamanda faaliyet göstermek için toplanacak.